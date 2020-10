Demonstranten in Kirgistan befreien inhaftierten Ex-Präsidenten

Wetter: Wechselhaft, am Nachmittag Regen, bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: In Nordbayern schon am Vormittag wechselhaft und immer wieder Regen, sonst noch meist trocken. Am Nachmittag dann fast überall regnerisch bei maximal 11 bis 16 Grad. Morgen kaum Änderung, am Donnerstag und Freitag dann allmählich trocken und sonnig bei 12 bis 17 Grad. Tiefstwerte in der Nacht 10 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2020 06:00 Uhr