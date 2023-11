Demonstranten in Israel und Bayern fordern Waffenruhe in Nahost

Tel Aviv: Mehrere tausend Menschen haben am Abend in Israel für die Freilassung der Hamas-Geiseln demonstriert. Kundgebungen wurden aus Tel Aviv, Jerusalem und anderen Städten gemeldet. Die Demonstranten forderten auf ihren Plakaten eine Waffenruhe und mahnten wörtlich "Es gibt keine militärische Lösung". Gleichzeitig erinnerten sie an die mindestens 1.200 Toten durch den Hamas-Angriff am 7. Oktober. - Pro-palästinensische Kundgebungen fanden heute unter anderem in München und Nürnberg statt. In der Landeshauptstadt wurden laut Polizei bis zu 5.500 Teilnehmer gezählt, in Nürnberg etwa 800. Sie verwiesen auf das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und forderten einen Waffenstillstand. Die Veranstaltungen verliefen friedlich. In einigen wenigen Fällen wird geprüft, ob die Inhalte von Parolen und Plakattexten gegen Gesetze oder Auflagen verstoßen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 23:00 Uhr