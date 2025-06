Demonstranten in Israel fordern Ende des Gaza-Kriegs

Tel Aviv: In mehreren israelischen Städten haben am Abend erneut Tausende Menschen für die Freilassung der verschleppten Geiseln und für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg demonstriert. In Tel Aviv forderte das Forum der Geisel-Angehörigen "eine umfassende Vereinbarung", um die Verschleppten freizubekommen. Laut Berichten gingen Sicherheitskräfte gewaltsam gegen Demonstranten vor. Kurz zuvor hatte das israelische Militär die Bergung der Leiche einer thailändischen Geisel im Gazastreifen bekanntgegeben. Der Thailänder hatte in einem Kibbuz als Erntehelfer gearbeitet und war bei dem Überfall der Hamas im Oktober 2023 verschleppt worden.

