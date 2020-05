Demonstranten in Hongkong protestieren gegen geplantes Sicherheitsgesetz

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hongkong: In der früheren britischen Kronkolonie haben hunderte Demonstranten gegen die Pläne Chinas für ein nationales Sicherheitsgesetz protestiert. Die schwarz gekleideten Demonstranten versammelten sich in einem beliebten Einkaufszentrum und riefen Parolen wie "Befreit Hongkong". Die Polizei setzte Tränengas ein und sprach von einer nicht genehmigten Versammlung. Das geplante Sicherheitsgesetz soll den Behörden erlauben, in Hongkong gegen "Separatismus und Subversion" vorzugehen sowie alle Aktivitäten zu verhindern, die die nationale Sicherheit Chinas bedrohen könnten. Das auf dem chinesischen Volkskongress vorgestellte Gesetz löste international Sorge um die Autonomierechte in Hongkong aus. China wies die Kritik als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2020 14:00 Uhr