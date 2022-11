Demonstranten in China werden ungewohnt deutlich

Kurzmeldung ein/ausklappen Schuster bleibt Präsident des Zentralrats der Juden

Frankfurt am Main: Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, ist in seinem Amt bestätigt worden. Das Präsidium wählte den 68-Jährigen Würzburger für weitere vier Jahre. Schuster steht seit 2014 an der Spitze der Organisation der jüdischen Gemeinden in Deutschland. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Knobloch, sagte, Schusters Wiederwahl sei in der derzeitigen Lage die einzig richtige gewesen. Inmitten von sozialen und politischen Spannungen und vor dem Hintergrund eines neuerlichen Krieges in Europa erwarteten die jüdischen Menschen in Deutschland einen Vertreter an der Ratsspitze, der sich mit Nachdruck für ihre Interessen einsetzt. Der Antisemitismusbeauftragte der bayerischen Staatsregierung, Spaenle, lobte Schusters Dialogfähigkeit und bezeichnete ihn als herausragenden Repräsentanten des deutschen Judentums.

