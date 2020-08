Demonstranten in Bulgarien erhöhen Druck auf die Regierung

Nachrichtenarchiv - 08.08.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sofia: In Bulgarien haben Demonstranten wieder gegen die Regierung protestiert. Am Regierungssitz in Sofia warfen sie Eier und Tomaten. Nach einem Straßenumzug wurden wieder drei wichtige Kreuzungen besetzt. Die Demonstranten bauten nicht nur Zelte auf, sondern blockierten den Verkehr mit Bänken und Mülltonnen. Die Polizei hatte nicht genehmigte Zeltblockaden an diesen Kreuzungen erst gestern Morgen geräumt. Seit Wochen protestieren die Menschen in Bulgarien gegen die Regierung: Sie fordern den Rücktritt der bürgerlich-nationalistischen Regierung von Ministerpräsident Borissow. Sie werfen ihr Korruption, mafiöses Handeln und die Abhängigkeit von Oligarchen vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2020 09:00 Uhr