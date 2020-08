Demonstranten in Belarus überraschend freigelassen

Nachrichtenarchiv - 14.08.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In Belarus sind überraschend hunderte Gefangene freigelassen worden. Vor dem Gefängnis der Hauptstadt Minsk nahmen Familien und Freunde ihre Angehörigen in Empfang. Sie waren bei den Protesten nach der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Lukaschenko festgenommen worden. Die EU-Außenminister beraten am Nachmittag in einer Videokonferenz über mögliche Sanktionen gegen die Regierung in Belarus. Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Nouripour, forderte alle Demonstranten freizulassen. Die Sanktionen gegen Staatschef Lukaschenko und sein Umfeld müssten außerdem dringend hochgefahren werden. Nach Behördenangaben wurden bisher mindestens 6700 Menschen festgenommen, zwei Demonstranten starben, Dutzende wurden verletzt. Bereits gestern Abend hatte das Auswärtige Amt den belarusischen Botschafter zum Gespräch gebeten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.08.2020 10:45 Uhr