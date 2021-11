Demonstranten im Sudan mit Tränengas beschossen

USA ermahnen China zu mehr Klimaschutz

Washington: Die US-Regierung erwartet von China mehr Engagement beim Klimaschutz. Der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Sullivan, sagte dem Sender CNN, die Vereinigten Staaten hätten ihre Anstrengungen verstärkt und Verantwortung für die Reduzierung ihrer Emissionen übernommen, jetzt sei Peking an der Reihe. Die USA belegen beim CO2-Ausstoß weltweit den zweiten Platz hinter China. US-Präsident Biden hatte, anders als Chinas Staatschef Xi, vor wenigen Tagen am Weltklimagipfel teilgenommen. Die chinesische Regierung verteidigte ihr Fernbleiben mit dem Argument, es komme auf konkrete Taten an, nicht auf leere Worte. Kurz vor dem Gipfel hatte Peking einen Aktionsplan vorgelegt, in dem es seine bisherigen Umweltziele bekräftigt. Klimaneutralität strebt es erst bis zum Jahr 2060 an. Washington will zehn Jahre früher dieses Ziel erreichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2021 19:00 Uhr