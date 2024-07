Demonstranten fordern vor Netanjahus USA-Reise Geiselabkommen

Tel Aviv: Israels Ministerpräsident Netanjahu wird im Laufe des Tages in Washington erwartet. Vor seiner Abreise demonstrierten mehrere hundert Israelis am Flughafen von Tel Aviv. Sie forderten Netanjahu auf, die Reise nicht anzutreten, bevor ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln mit der Hamas erzielt sei. Am Dienstag ist ein Treffen mit US-Präsident Biden geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.07.2024 02:00 Uhr