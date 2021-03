Demonstranten der Querdenker-Bewegung in Dresden attackieren Polizisten

Nachrichtenarchiv - 13.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Der Protest von mehreren hundert Corona-Kritikern in Dresden ist am Nachmittag außer Kontrolle geraten. Dabei sind Polizeiabsperrungen durchbrochen worden und Sicherheitskräfte attackiert worden. Am frühen Nachmittag hatten sich Hunderte vor dem Kongresszentrum in der Nähe des Landtages versammelt. Dort hatte eigentlich die rechte Gruppierung "Heidenauer Wellenlänge" eine Kundgebung mit 150 Personen angemeldet. Teile des Demonstrationszuges weichen derzeit auch auf andere Stadtteile aus. Laut Polizeiangaben werden Mindestabstände oft nicht eingehalten, viele Teilnehmer tragen keine Maske. Vorab war die Großveranstaltung der Querdenken-Bewegung vom Oberverwaltungsgericht Dresden untersagt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.03.2021 17:00 Uhr