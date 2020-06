Demonstranten bilden in mehreren Städten ein "Band der Solidarität"

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Mit Menschenketten haben Demonstranten in mehreren deutschen Städten ein "Band der Solidarität" geknüpft und gegen soziale Ungleichheit sowie Rassismus protestiert. In Berlin beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 5.000 Personen. Sie stellten sich mit Abstand, verbunden durch Bänder, vom Brandenburger Tor bis zum Herrmannplatz in Neukölln auf. Auf ihren Transparenten war etwa "Black Lives Matter" zu lesen oder "Mehr Geld für Bildung". Demonstriert werden sollte auch in vielen anderen Städten, in Erfurt wurde die Veranstaltung wegen einer Unwetterwarnung allerdings abgesagt. Zu dem heutigen Aktionstag hatten rund 130 Organisationen aufgerufen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 16:30 Uhr