Demonstranten behindern Verkehr zwischen Kanada und USA

Moskau sieht Gespräche zur Ukraine-Krise in "Sackgasse"

Washington: Ein Telefongespräch von US-Präsident Biden und dem russischen Präsidenten Putin über die Ukraine-Krise hat keine Fortschritte gebracht. Ein US-Vertreter sagte danach, an der Dynamik der vergangenen Wochen habe sich nichts Grundlegendes verändert. Biden drohte erneut mit schwerwiegenden Folgen im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine. Der Kreml beklagte, die Bemühungen um eine Lösung der Krise befänden sich in einer Sackgasse. US-Außenminister Blinken wiederholte eine Warnung, Moskau könne einen Vorfall inszenieren, um unter einem Vorwand in die Ukraine einzumarschieren. Der Bürgermeister von Kiew, Klitschko, hat an Deutschland und die Welt appelliert, der Ukraine beizustehen. In der Zeitung "Bild am Sonntag" warf er Präsident Putin vor, nach der Weltmacht zu streben. Morgen reist Bundeskanzler Scholz zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt Kiew, am Dienstag trifft er dann in Moskau Präsident Putin.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.02.2022 08:00 Uhr