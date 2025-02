Demonstranten behindern Besuch von CDU-Chef Merz in Köln

Köln: Bei einem Besuch an der Uni-Klinik der Stadt sind CDU-Kanzlerkandidat Merz und NRW-Ministerpräsident Wüst von hunderten Demonstranten ausgebuht worden. Die Polizei musste letztlich eine Gasse zwischen den Protestierenden freiräumen, um die Abfahrt der Politiker zu ermöglichen. Bei einer anschließenden Wahlkampf-Veranstaltung von Merz in Bonn versammelten sich bis zu 1.500 Demonstranten. Gegen den Kurs von Merz hatte es bereits in den vergangenen Tagen bundesweit Demonstrationen gegeben. Der CDU-Vorsitzende hatte für Empörung gesorgt, weil er am Mittwoch der vergangenen Woche im Bundestag in Kauf genommen hatte, dass sein Fünf-Punkte-Plan zur Migrationspolitik nur dank AfD-Stimmen eine Mehrheit bekam.

