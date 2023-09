Demokratische US-Senatorin Dianne Feinstein mit 90 Jahren gestorben

Washington: Die prominente US-Senatorin Dianne Feinstein ist tot. Wie ihr Büro mitgeteilt hat, starb sie gestern Abend in Washington im Alter von 90 Jahren. Die dienstälteste Senatorin hatte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Feinstein genoss über Parteigrenzen hinweg große Anerkennung: In ihrer langen Laufbahn hatte sie viele wichtige Ämter inne, etwa im mächtigen Geheimdienst- oder Justizausschuss. 1992 wurde sie als erste Frau für den einflussreichen Bundesstaat Kalifornien in den Senat gewählt. Politisch setzte sie sich unter anderem gegen die laxen Waffengesetze ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 20:00 Uhr