Demokratische US-Politikerin und Ehemann erschossen

Brooklyn Park: Im US-Bundesstaat Minnesota hat es ein politisches Attentat gegeben. Dort sind die demokratische Abgeordnete Hortman und ihr Ehemann in ihrem Haus in der Brooklyn Park erschossen worden. In einer nahe gelegenen Stadt wurden außerdem der demokratische Parlamentarier Hoffman und seine Ehefrau niedergeschossen, wie die Polizei bekanntgab. Beide überlebten die Attacke jedoch verletzt. Sie sind nun in medizinischer Behandlung. Die Behörden vermuten in beiden Fällen denselben Täter. Er habe sich als Polizeibeamter ausgegeben, hieß es. Bei einer Konfrontation mit der Polizei soll er dann das Feuer eröffnet haben und entkommen sein. Eine großangelegte Fahndung läuft. Der Gouverneur von Minnesota, Walz, sprach von einem offenbar politischen Motiv des Angreifers.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 18:00 Uhr