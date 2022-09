Demokratien sollen laut Steinmeier in Kriegszeiten zusammenhalten

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mexiko-Stadt: Bundespräsident Steinmeier hat zur Einigkeit demokratischer Staaten im Umgang mit Russland aufgerufen. Bei einem Besuch in Mexiko sagte Steinmeier vor dem dortigen Kongress, damit die demokratische Welt gestärkt aus dieser Auseinandersetzung hervorgehe, gelte es, eine gemeinsame Linie zu halten. Wenn man zusammenstehe, könne man den Mechanismen der Eskalation widerstehen, so der Bundespräsident. Mexiko hat den Angriff auf die Ukraine zwar verurteilt, will sich aber nicht an Sanktionen beteiligen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.09.2022 03:00 Uhr