Demokratiebewegung in Belarus ruft zum Marsch gegen Lukaschenko auf

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Zwei Wochen nach der umstrittenen Wahl in Belarus wollen die Gegner von Staatschef Lukaschenko zu weiteren Protesten zusammenkommen. Der Beginn einer Großkundgebung in der Hauptstadt Minsk ist für den frühen Nachmittag angesetzt. Erwartet werden zehntausende Menschen. Am vergangenen Sonntag hatten sich Hunderttausende zu den größten Protesten in der Geschichte des Landes versammelt. Auch in anderen Städten kommt es seit der Wahl am 9. August täglich zu Demonstrationen und Streiks. Unterdessen hat die Nato Äußerungen Lukaschenkos, an der Grenze des Landes gebe es Truppenbewegungen des Bündnisses, als haltlos zurückgewiesen. Eine Sprecherin erklärte, eine militärische Verstärkung in der Region finde nicht statt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.08.2020 06:00 Uhr