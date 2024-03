Gütersloh: Nach Angaben der Bertelsmann Stiftung gibt es weltweit einen Rückgang von Demokratien. Einer Studie zufolge haben weniger als die Hälfte der untersuchten Länder ein demokratisches System – das ist der geringste Wert in den vergangenen zwanzig Jahren. Zudem gibt es eine kontinuierliche Aushöhlung der Demokratie in vielen Staaten, beispielsweise in der Türkei oder Bangladesch. In den vergangenen zwei Jahren seien die Wahlen in 25 Ländern stärker eingeschränkt worden. Die Bertelsmann Stiftung warnt vor Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, Ungleichheit und Armut. In autokratisch regierten Ländern gebe es zumeist ein bewusst unfair geführtes Wirtschaftssystem, hieß es in der Studie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2024 11:00 Uhr