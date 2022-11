Demokraten holen wichtigen Senatssitz in Arizona

Das Wetter in Bayern: Teils neblig-trüb, teils freundlich bei 7 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute gebietsweise länger neblig, sonst meist freundlich. Höchstwerte zwischen 7 Grad bei zähem Nebel und bis zu 16 Grad mit viel Sonnenschein in den Höhenlagen. Morgen und am Montag abseits von zähem Nebel sonnig. Am Dienstag teils sonnig, teils bewölkt oder trüb und meist trocken. Tageshöchstwerte zwischen 8 und 14 Grad, nächtliche Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2022 06:00 Uhr