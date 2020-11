Demokrat Biden ist derzeit Favorit auf das Weiße Haus

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Obwohl die Auszählung der US-Präsidentschaftswahl weit fortgeschritten ist, steht nach wie vor kein Gewinner fest. In mehreren Bundesstaaten ist es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Amtsinhaber Trump und Herausforderer Biden. Nach Zählung US-amerikanischer Medien gewann Biden im umkämpften Bundesstaat Wisconsin und sicherte sich damit 10 weitere Stimmen. Sollte Biden nun auch in Arizona, Michigan und Nevada gewinnen, käme er genau auf die 270 erforderlichen Wahlmännerstimmen. In den drei genannten Bundesstaaten liegt Biden derzeit knapp vorne. Damit müsste er auch nicht mehr auf das Ergebnis in Pennsylvania warten, wo bis zum Freitag Briefwahlstimmen noch per Post ankommen dürfen. Allerdings hat das Wahlkampfteam von Donald Trump bereits angekündigt, dass es in einigen Bundesstaaten gerichtlich eine Neuauszählung beziehungsweise einen Stopp der Auszählung erwirken will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2020 22:00 Uhr