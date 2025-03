Demo von Rechtsradikalen in Berlin endet vorzeitig - etliche Festnahmen

Berlin: Die rechtsextreme Demonstration in der Hauptstadt ist wegen massiver Gegenproteste vorzeitig beendet worden. Die Versammlung im Stadtteil Friedrichshain mit rund 850 Teilnehmern steckte über Stunden am Bahnhof Ostkreuz fest und wurde dann vom Veranstalter gegen 17 Uhr abgebrochen. Ein Polizeisprecher sagte, insgesamt seien 40 Menschen festgenommen worden - überwiegend aus den Reihen der Rechtsradikalen. Einige hatten demnach den Hitlergruß gezeigt. In einem Fall habe es auch einen Angriff auf einen Journalisten gegeben, der gewürgt worden sei.

