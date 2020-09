Demo gegen "Lagerpflicht für Geflüchtete" in München

Tausende Frauen protestieren in Belarus gegen Lukaschenko

Minsk: Knapp einen Monat nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus sind wieder tausende Frauen gegen Langzeitmachthaber Lukaschenko auf die Straße gegangen. Berichten zufolge zogen sie mit Fahnen und Blumen durch die Hauptstadt Minsk. Auch in anderen Städten der Ex-Sowjetrepublik protestierten viele Frauen. Am Vormittag hatten in Minsk vor allem Studenten demonstriert. Wie schon gestern gab es dabei wieder Festnahmen. Videos zeigen, wie Uniformierte junge Leute in Minibusse zerren. Alle Protestierenden eint, dass sie die Wiederwahl Lukaschenkos nicht anerkennen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2020 20:00 Uhr