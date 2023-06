Demo gegen Heizungsgesetz in Erding verläuft friedlich

Meldungsarchiv - 10.06.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Erding: An einer Demonstration gegen das geplante Heizungsgesetz der Bundesregierung haben sich in der oberbayerischen Stadt rund 13.000 Menschen beteiligt. Zu der Kundgebung auf dem Erdinger Volksfestplatz hatte die Kabarettistin Monika Gruber aufgerufen. Als Redner trat unter anderem Bayerns Ministerpräsident Söder auf. Er sagte, man sage Ja zum Klimaschutz, aber er müsse gemeinsam mit den Bürgern vorangetrieben werden. Die Polizei zog eine positive Bilanz der Kundgebung. Die Demonstration auf dem Volksfestplatz und noch zwei andere Versammlungen in Erding seien friedlich verlaufen. Kritik an Ministerpräsident Söder übte Bundesarbeitsminister Heil. Er sagte im BR, dieser solle auch mit konkreten Vorschlägen kommen und sich nicht nur an die Spitze von Ängsten setzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2023 18:00 Uhr