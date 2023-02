Kurzmeldung ein/ausklappen Demo gegen Greifswalder Containerunterkunft für Geflüchtete

Greifswald: Hunderte Menschen haben in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft demonstriert. Laut Polizei versammelten sich am Abend etwa 500 Menschen im Ostseeviertel, wo die Containerunterkunft entstehen soll. In einer Schule in unmittelbarer Nachbarschaft fand eine Sitzung der Ortsteil-Vertretung statt. Greifswalds Oberbürgermeister Fassbinder, der teilnahm, musste von der Polizei geschützt werden.

