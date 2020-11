Demo gegen Corona-Maßnahmen in Leipzig wird beendet

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Die Stadt löst die Anti-Corona-Demonstration der "Querdenken-Bewegung" vorzeitig auf. Das hat die sächsische Polizei vor Kurzem bei Twitter mitgeteilt. Demnach ist der Veranstalter zuvor der Aufforderung nicht nachgekommen, die Demonstration zu beenden. Grund für das vorzeitige Ende ist offenbar, dass viele der Demonstranten den Auflagen, Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, nicht nachkamen. Außerdem seien nur 16.000 Teilnehmer angemeldet gewesen, aber mehr als 20.000 erschienen. Per Lautsprecher werden die Menschen laut Polizei nun aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Außerdem sei der Strom auf der Bühne abgestellt worden. - Die morgen und in der kommenden Woche in München geplanten Anti-Corona-Demos bleiben verboten. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wies die Beschwerden der Organisatoren gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts München zurück. Die Stadt München hatte diese mit Blick auf den Infektionsschutz verboten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2020 16:00 Uhr