Dem deutschen Wald geht es schlechter als gedacht

In Bodenwöhr beginnen Corona-Tests bei Partygästen

Bodenwöhr: In dem Ort im Landkreis Schwandorf werden ab heute Corona-Tests durchgeführt. Betroffen sind mehr als 100 Menschen, die nach dem Besuch einer Geburtstagsfeier unter Quarantäne gestellt worden sind. Verantwortlich ist ein infizierter Italien-Urlauber: Der junge Mann hatte nach einem Corona-Test an der Grenze am Freitag die Geburtstagsparty eines Freundes besucht. Zwei Tage später erfuhr der Mann dann, dass er positiv getestet worden war. - Unterdessen meldet das Robert Koch-Institut die höchste Zahl an Neuinfektionen in Deutschland seit mehr als drei Monaten. So zählten die Gesundheitsämter innerhalb eines Tages 1.510 neue Corona-Infektionen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2020 07:00 Uhr