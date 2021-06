Delta-Variante: GB verlängert Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 14.06.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Die britische Regierung will die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie für England wohl um einen Monat verlängern. Als Grund hat Premierminister Johnson laut Medienberichten angegeben, dass sich die sogenannte Delta-Variante des Virus aus Indien ausbreite. Eigentlich sollten die noch geltenden Kontaktbeschränkungen mit dem sogenannten "Tag der Freiheit" am 21. Juni enden. Die Landesteile Schottland, Nordirland und Wales haben ihre eigenen Corona-Regeln. In Großbritannien sind bereits mehr als 56 Prozent der Erwachsenen geimpft, trotzdem lässt die indische Virus-Mutation die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe schnellen. Die Inzidenz liegt dort derzeit bei 65, in Deutschland bei gut 16.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 11:00 Uhr