Delfin-Jagd löst Debatte über Tierschutz aus

Neue Corona-Regeln sind in Kraft

Berlin: Im Kampf gegen die Corona-Pandemie gelten ab heute deutschlandweit neue Regeln. So haben Arbeitgeber die Möglichkeit, den Impfstatus der Mitarbeiter in Schulen, Heimen und Kitas abzufragen. Außerdem wird die Corona-Lage nun deutschlandweit anders bewertet. So ist - wie es bereits in Bayern gilt - in allen Bundesländern die Zahl der Covid-Patienten in den Krankenhäusern ein wesentliches Kriterium. Heiß diskutiert wird weiter der Plan, Lohnersatzleistungen für Nicht-Geimpfte zu streichen. Verdi-Chef Werneke sieht dadurch eine Impfpflicht durch die Hintertür. Den Funke Zeitungen sagte er: Die Bundesregierung stehe im Wort, dass Impfen freiwillig bleibe. Einige Bundesländer haben schon angekündigt, den Lohnersatz zu streichen, wenn ein Arbeitnehmer in Quarantäne sich hätte impfen lassen können - zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2021 06:00 Uhr