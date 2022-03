Delegationen aus Russland und Ukraine verhandeln in Istanbul

Saarländischer CDU-Chef Hans gibt Parteivorsitz ab

Saarbrücken: Als Konsequenz aus der Niederlage der CDU bei der Landtagswahl gibt der saarländische Ministerpräsident Hans den Landesvorsitz seiner Partei ab. Das kündigte er am Abend nach der Sitzung des CDU-Landesvorstands in Saarbrücken an. Ende Mai soll laut Hans auf einem Parteitag über seine Nachfolge entschieden werden. Der bisherige Landtagspräsident Toscani habe seine Bereitschaft signalisiert, für den Landesvorsitz zu kandidieren. Die CDU hatte bei der Landtagswahl am Sonntag nur 28,5 Prozent der Stimmen geholt und findet sich in der Opposition wieder. Die SPD erreichte mit 43,5 Prozent die absolute Mehrheit. Spitzenkandidatin Rehlinger kündigte an, schnell eine neue Regierung zu bilden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2022 01:00 Uhr