Delegation aus Saudi-Arabien trifft zu Besuch im Iran ein

Kurzmeldung ein/ausklappen Ukraine-Krieg steht bei Ostermärschen im Mittelpunkt

Berlin: Bei den traditionellen Ostermärschen der Friedensbewegung haben bundesweit Tausende Menschen für ein Ende des Ukraine-Kriegs demonstriert. In etwa 70 Städten gingen die Menschen auf die Straße, darunter in Berlin, Leipzig und München. Gefordert wurde auf den Kundgebungen auch ein Ende deutscher Waffenexporte an die Ukraine sowie ein Verzicht auf die angekündigte Aufrüstung der Bundeswehr. Nach Schätzungen der Veranstalter nahmen in Berlin etwa 2000 Menschen teil. In München beteiligten sich mehrere hundert Menschen an dem Ostermarsch. In Augsburg kamen knapp 330 Menschen zur Kundgebung. Im Fokus der Ostermärsche stand auch hier der Ukraine-Krieg.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2023 18:15 Uhr