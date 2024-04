DEL: München unterliegt Bremerhaven

Zum Sport: In der deutschen Eishockey-Liga ist München mit einer Niederlage in Bremerhaven in die Halbfinalserie gestartet. Das erste Spiel endete aus Münchner Sicht 0 zu 3, ins Finale zieht ein, wer zuerst vier Siege für sich verbuchen kann. Um 17 Uhr beginnt die zweite Halbfinalbegegnung zwischen Berlin und Straubing.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2024 16:45 Uhr