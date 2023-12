Deiche und Pegelstände bereiten Nord- und Ostdeutschland Sorgen

Hannover: In Teilen Niedersachsens drohen weiter Überschwemmungen. Akut ist die Lage in Meppen im Emsland, wo ein Deich auf einer Länge von 350 Metern fast durchgeweicht ist. Dahinter wird laut Polizei ein Notdeich aus Sand errichtet. Eine Evakuierung könnte aber trotzdem erforderlich werden. In der Gemeinde Winsen an der Aller und in Lilienthal bei Bremen mussten jeweils mehrere hundert Menschen schon gestern ihre Wohnungen verlassen. Auch in Sachsen bleibt die Situation angespannt. In Dresden rechnet das Landeshochwasserzentrum damit, dass der Pegelstand der Elbe am Nachmittag auf sechs Meter steigt. Weiter nördlich werden Teile des Flusses ausgeleitet; etwa ein Drittel des Wassers soll durch den Elbe-Umflut-Kanal an Magdeburg und anderen Orten vorbeifließen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 11:00 Uhr