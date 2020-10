Dehoga sieht Beherbergungsverbot in Bayern kritisch

Nachrichtenarchiv - 08.10.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband sieht das Beherbergungsverbot für Gäste aus deutschen Corona-Risikogebieten kritisch. Landesgeschäftsführer Geppert sagte wörtlich: "Wir brauchen als Branche mehr Vorlaufzeit." Außerdem bleibt nach seinen Worten ein Hotel in so einem Fall bei einer Stornierung auf den Kosten sitzen. Der Deutsche Landkreistag bezeichnete die Entscheidung als überzogen. Ihr Präsident Sager erklärte in der "Rheinischen Post", innerdeutsche Reisebeschränkungen seien schwer zu begründen, nicht leicht vermittelbar und rechtlich anfechtbar. Die Länder hatten gestern Nachmittag mehrheitlich beschlossen, dass Reisende aus Risikogebieten von Hotels nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen, der höchstens 48 Stunden alt ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.10.2020 01:00 Uhr