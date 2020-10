DEHOGA-Präsidentin Inselkammer kritisiert Schließung der Gastronomie

Nachrichtenarchiv - 29.10.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA prüft eine Klage gegen die Schließung von Hotels und Gaststätten. Dessen Präsidentin Inselkammer sagte im B5 Thema des Tages, dass man den Lockdown weder für geeignet noch für verhältnismäßig halte. Zunächst wolle man aber die Entschädingungszahlungen abwarten, die die DEHOGA-Mitglieder im Zuge des Lockdowns erhalten sollen. Danach werde man mit den Mitgliedern sprechen. Inselkammer erklärte weiter, dass laut Robert-Koch-Institut nur 0,5 Prozent aller Infektionen in der Gastronomie stattfänden. Gerade dieser gesicherte Bereich werde nun bestraft. Besser, als die Menschen in den privaten Bereich zurückzudrängen, wäre gewesen, mit einer groß angelegten Kampagne von der Notwendigkeit der Abstands- und Hygieneregeln zu überzeugen, so Inselkammer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.10.2020 18:15 Uhr