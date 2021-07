Dehoga: In bayerischen Hotels und Gaststätten fehlen 50.000 Mitarbeiter

Nachrichtenarchiv - 31.07.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In den bayerischen Hotels und Gaststätten fehlen nach Verbands-Angaben rund 50.000 Mitarbeiter. Die Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Bayern, Inselkammer, spricht in der Augsburger Allgemeinen Zeitung von Personalmangel in allen Bereichen, vom Service über den Empfang bis zur Küche. Viele Beschäftigte seien während der Corona-Schließungen in andere Branchen abgewandert.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 31.07.2021 13:00 Uhr