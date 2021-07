Dehoga: In bayerischen Hotels und Gaststätten fehlen 50.000 Mitarbeiter

Krankenhausgesellschaft fordert Abkehr von Corona-Inzidenz als Richtwert für Pandemie

Berlin: In der Diskussion über die Sieben-Tage-Inzidenz als maßgeblicher Richtwert der Pandemie fordert die Deutsche Krankenhausgesellschaft eine Abkehr. DKG-Chef Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Politik müsse endlich einen Mix von Indikatoren festlegen, auch um die Akzeptanz in der Bevölkerung für Maßnahmen gegen Corona zu erhalten. Als weitere Faktoren nannte Gaß unter anderem die Quote der positiven Tests, die Impfrate und die Klinikbelegung durch Covid-19-Erkrankte. So ließe sich auf einen Blick leicht erkennen, wie die aktuelle Pandemielage tatsächlich sei. - Bundesgesundheitsminister Spahn und zahlreiche Bundes- und Landespolitiker drängen bereits seit einiger Zeit darauf, andere Kennzeichen als die der Inzidenz in die Einschätzung der Lage einzubeziehen. Aus Sicht des Robert Koch-Instituts bleibt diese Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche aber der wichtigste Frühwarnwert.

Quelle: BR24 Nachrichten, 31.07.2021 06:15 Uhr