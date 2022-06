Dehoga hofft auf Corona-Planungssicherheit für Herbst

Lindner will Schuldenbremse 2023 wieder einhalten

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner warnt vor schwerwiegenden Folgen durch die hohe Inflation. Beim Tag der Industrie sagte er, die Teuerung sei so hoch wie seit Jahrzehnten nicht und verändere vieles. Er plane, 2023 die Schuldenbremse wieder einzuhalten. Man müsse im Haushalt Prioritäten setzen und Subventionen hinterfragen, so Lindner. Bei Investitionen dürfe man allerdings nicht sparen. In der Frage der Energieversorgung sprach sich Lindner ebenso wie zuvor CDU-Chef Merz dafür aus, die drei noch laufenden Atomkraftwerke in Deutschland länger am Netz zu behalten als geplant. Außerdem betonte Lindner nochmals, die Bundesregierung werde das geplante EU-weite Verbot von Verbrennungsmotoren bei Neuwagen ab 2035 blockieren. Bei der Abstimmung in dieser Woche könne man nicht zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2022 14:00 Uhr