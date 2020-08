Dehoga fordert Klarheit über Nutzung von Corona-Gästelisten durch Polizei

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Gaststättenverband Dehoga fordert eine Klarstellung der 16 Landesregierungen, ob und wie die Polizei die bei Restaurantbesuchen notwendigen Corona-Gästelisten auswertet. Hauptgeschäftsführerin Hartges sagte der "Rheinischen Post", das Thema sei hochgradig sensibel. In einem Schreiben an seine Mitglieder hatte der Verband zuvor seine Sorge um die Akzeptanz der Gästelisten zum Ausdruck gebracht. Es könnte zu Konfliktsituationen kommen, hieß es. Die registrierten Daten der Restaurantbesucher sollen eigentlich der Nachverfolgung potenzieller Infektionsketten dienen. Zuletzt waren jedoch Fälle in Hamburg, Hessen und Rheinland-Pfalz bekannt geworden, bei denen auch die Polizei auf die Daten zugegriffen hatte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 09:15 Uhr