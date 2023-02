Dehoga fordert einheitliches Mehrwegsystem für Essen und Getränke zum Mitnehmen

Kurzmeldung ein/ausklappen Hessische SPD nominiert Faeser offiziell zur Spitzenkandidatin

Friedewald: Die hessische SPD zieht mit Bundesinnenministerin Faeser als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl im Herbst. Der Landesvorstand nominierte sie einstimmig. Beim geplanten Parteitag am 17. Juni in Hanau muss nun nur noch die Landesliste aufgestellt werden. Faeser sagte in einem kurzen Statement, sie sei die erste Bundesinnenministerin in der deutschen Geschichte geworden und wolle nun auch die erste Ministerpräsidentin in Hessen werden. Ihren Posten im Bundeskabinett werde sie aber bis zur Landtagswahl nicht aufgeben. Sie nannte es eine demokratische Selbstverständlichkeit, aus einem Amt heraus für ein anderes anzutreten. Angesichts des Kriegs in der Ukraine sei in den nächsten Monaten ohnehin nicht die Zeit für Wahlkampf. Kritiker aus den Reihen der Opposition hatten davor gewarnt, dass Faeser ihre Pflichten als Ministerin mit ihrer neuen Doppelrolle nicht werde erfüllen können.

