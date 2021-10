Dehoga begrüßt neue bayerische Corona-Veranstaltungsregeln

Ifo - Kurzarbeit geht langsamer zurück - Anstieg in Autobranche

Berlin: Die Kurzarbeit in Deutschland geht langsam zurück. Nach einer Studie des Ifo-Instutes waren im September mehr als 600.000 Menschen in Kurzarbeit, das sind knapp 100.000 weniger als im Vormonat. Im Juli hatte es mit mehr als einer Million noch deutlich mehr Menschen in Kurzarbeit gegeben. Aktuell liegt die Quote nun bei knapp zwei Prozent. Gegen den Trend sorgen in der Autoindustrie aber Materialengpässe für einen Anstieg der Kurzarbeit. Nach Angaben der Münchner Forscher stieg in dieser Branche im vergangenen Monat die Zahl der Kurzarbeiter um mehr als ein Drittel auf 34.000. In der Metallerzeugung verdoppelte sich die Zahl auf 6000.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.10.2021 10:15 Uhr