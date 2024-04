Deckelung von Index-Mieten ist offenbar nicht geplant

Berlin: Eine Deckelung von Indexmieten durch die Ampel-Koalition ist für diese Legislaturperiode offenbar vom Tisch. Darüber berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung und beruft sich auf eine Mitteilung des für Mietrecht zuständigen Justizministeriums. Auf Anfrage der Linken im Bundestag hieß es, derzeit werde nicht an einem entsprechenden Gesetzentwurf gearbeitet. SPD und Grüne hatten vor einiger Zeit gefordert, Indexmieten zu begrenzen. Die wohnungspolitische Sprecherin der Linken, Lay, sieht vor allem Menschen extremen Mietsteigerungen ausgesetzt, die sich in Zeiten der Wohnungsnot gezwungen sahen, einen Indexmietvertrag zu akzeptieren. Auch der Deutsche Mieterbund warnt: Über ein Drittel aller Mieterhaushalte sei mit den Wohnkosten überlastet. Die Indexmiete ist eine Miete, die an den Verbraucherpreisindex für Deutschland gekoppelt ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2024 09:00 Uhr