Debatte unter US-rebublikanischen Bewerbern verläuft hitzig

Washington: Bei der ersten Fernsehdebatte der republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber haben sich die acht Teilnehmer heftige Wortgefechte geliefert. Ex-Präsident Trump war nicht dabei. Er veröffentlichte parallel ein Online-Interview. Trotzdem war er Thema bei der Fernsehdebatte. New Jerseys Ex-Gouverneur Christie ging auf die Anklagen gegen ihn ein und nannte Trumps Verhalten "unter der Würde des Präsidentenamtes". Verteidigt wurde Trump dagegen von dem Jung-Unternehmer Ramaswamy. Er kündigt an, sollte er gewinnen, werde er Trump begnadigen. Der Ex-Präsident selbst widerum griff seine parteiinternen Rivalen an. Floridas Gouverneur DeSantis nannte er einen aussichtslosen Fall, über seinen früheren Stellvertreter Pence sei er sehr enttäuscht, und Christie sei ein Geisteskranker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 07:00 Uhr