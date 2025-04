Debatte um Waffenstillstand für Ukraine geht weiter

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat erneut eine 30-tägige Waffenruhe ins Gespräch gebracht. Die kurze Feuerpause über Ostern hätte gezeigt, dass es möglich sei, die Kämpfe zu beenden, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Russlands Präsident Putin zeigte sich in einer ersten Reaktion bereit für bilaterale Gespräche mit der ukrainischen Regierung. Ein möglicher Waffenstillstand müsse sorgfältig geprüft werden, aber sei nicht ausgeschlossen, so der Kremlchef. Selenskyj hatte Russland während der vereinbarten 30-stündigen Oster-Feuerpause mehr als 2.000 Verstoße vorgeworfen.

