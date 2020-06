Debatte um Rasse-Begriff in Grundgesetz nimmt Fahrt auf

Bundesregierung verlängert Reisewarnung für Drittstaaten

Berlin: Die Bundesregierung hat die Reisewarnung für Touristen wegen der Corona-Pandemie für mehr als 160 Länder außerhalb der Europäischen Union verlängert. Sie gilt jetzt bis zum 31. August. Wie es in der Regelung heißt, können allerdings Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden, in denen die Verbreitung des Virus ausreichend eingedämmt ist. Bei der Beurteilung spielen mehrere Kritererien eine Rolle. Dagegen läuft für die die meisten europäischen Länder die Reisewarnung am kommenden Montag aus. Hier soll es künftig nur noch sogenannte Reisehinweise geben. Bundesinnenminister Seehofer wies außerdem darauf hin, dass es spätestens ab kommenden Dienstag an den Grenzen keine Einreisekontrollen mehr geben wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.06.2020 13:00 Uhr