Debatte um Maskenpflicht ist neu entbrannt

Berlin: Der Vorstoß von Mecklenburg-Vorpommern zur Abschaffung der Maskenpflicht beim Einkaufen stößt auf geteilte Reaktionen. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach plädierte dafür, die Maskenpflicht im Handel beizubehalten. Sie sei eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen das Coronavirus, sagte er der Rheinischen Post. Es wäre das völlig falsche Signal, diese Pflicht jetzt schon wieder aufzuheben. Beim Einzelhandel selbst stößt der Vorschlag dagegen auf Sympathie. Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes, Genth, erklärte, für den Einzelhandel sei es gut, wenn die Maskenpflicht abgeschafft wird, sobald dies gesundheitspolitisch möglich und vernünftig ist. Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Glawe hatte der Welt am Sonntag gesagt, er sehe keinen Grund, an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten, wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2020 15:00 Uhr