Debatte um Gottesdienste an Weihnachten nimmt zu

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts der Rekordzahlen bei Corona-Infektionen und Toten ist eine Debatte um Gottesdienste an Weihnachten entbrannt. Der Präsident des Zentralkomitees der Katholiken, Sternberg, hält nichts von einem generellen Verbot. Mit Abstandsgebot, Meldepflicht, Desinfektion und Rücksicht seien Gottesdienste möglich, so Sternberg. Er kann sich allerdings vorstellen, auf den Gesang zu verzichten. Ähnlich äußerte sich auch der evangelische Regionalbischof für München und Oberbayern, Kopp. Er verwies im BR-Interview darauf, dass die Kirchen Hygieneregeln beachten und vieles im Freien ablaufe. Der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Rekowski, sagte, die Gemeinden hätten mit viel Fantasie Gottesdienstformate entwickelt, die es ermöglichen, Weihnachten unter besonderen Umständen so risikoarm wie möglich zu feiern. Unionsfraktionschef Brinkhaus hatte zuvor die Kirchen wegen der Pandemie-Entwicklung aufgefordert, die Gottesdiente zu überdenken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 15:15 Uhr