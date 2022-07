Debatte um Gasversorgung wird weiter kontrovers geführt

Lufthansa streicht weitere 2.000 Flüge bis Ende August

Frankfurt am Main: Die Lufthansa streicht wegen der aktuellen Abfertigungsprobleme zusätzliche Flüge. Wie Deutschlands größte Airline mitgeteilt hat, entfallen an den Drehkreuzen München und Frankfurt bis Ende August rund 2.000 weitere Verbindungen. Man habe in der vergangenen Woche gesehen, dass man mit gezielten Streichungen den verbleibenden Flugplan stabilisieren kann, so ein Unternehmenssprecher. Es handelt sich bereits um die dritte Welle von Flugabsagen der Lufthansa in diesem Sommer. Vor allem in der Früh und am Abend sind die Bodenverkehrsdienste an den Drehkreuzen überlastet. Deshalb müssen Maschinen warten und Gepäck bleibt liegen. Abgesagt werden vor allem kurze Verbindungen innerhalb Deutschlands und ins nahe Ausland. --- STOPP Betroffene Fluggäste können laut Lufthansa beispielsweise auf den Zug umsteigen. Die Airline steht bereits wegen stark gestiegener Ticketpreise in der Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2022 15:00 Uhr