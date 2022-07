Debatte um Gasversorgung wird weiter kontrovers geführt

Bahn entscheidet sich bei Brenner-Nordzulauf für Grobtrasse Limone

Rosenheim: Beim Bau des Brenner-Nordzulaufs zwischen Grafing und Ostermünchen setzt die Bahn offenbar auf die Grobtrasse Limone. Diese Trasse wird als "die gelbe Trasse" bezeichnet und geht nach Informationen des BR-Studios Rosenheim nun als Vorzugstrasse in die weitere Planung. Diese Strecke verläuft meist über freies Feld und nah an Dörfern wie Lorenzberg vorbei. Die Deutsche Bahn will den letzten noch fehlenden Abschnitt für den Zulauf zum künftigen Brenner-Basistunnel in Kürze offiziell vorstellen. Dabei geht es um die Strecke von Ostermünchen nach Grafing im Landkreis Ebersberg. Österreich und Italien wollen den Brenner-Basistunnel in zehn Jahren fertigstellen. Die Zulaufstrecken in Deutschland liegen weit hinter dem Zeitplan.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2022 13:00 Uhr