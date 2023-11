Debatte über Schuldenbremse hält an

Berlin. Die Konsequenzen aus dem Karlsruher Urteil zum Bundeshaushalt bleiben umstritten. So sind CDU-Chef Merz und der Berliner Regierende Bürgermeister Wegner uneins über die Notwendigkeit, die Schuldenbremse im Grundgesetz zu reformieren. CSU-Chef Söder sagte, für die Abschaffung der Schuldenbremse werde es im Bundestag nicht die erforderliche Zweidrittel-Mehrheit geben. Im ARD-ZDF-Morgenmagazin schlug die Wirtschafts-Weise Grimm neben Sparmaßnahmen in der Renten- und der Steuerpolitik eine stärkere CO-2-Bepreisung vor - weniger wegen der erhöhten Einnahmen als wegen der Lenkungswirkung zugunsten des Klimas. Für die Reform der Schuldenbremse fehlt nach Grimms Worten nicht nur die erforderliche Mehrheit. Nach ihren Worten hätten höhere Schulden auch keinen klimafreundlichen Effekt. Grimm lehrt an der Uni Erlangen-Nürnberg Volkswirtschaft und Wirtschaftstheorie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 09:00 Uhr