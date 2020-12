Debatte über schnelles Bund-Länder-Treffen zur Corona-Strategie nimmt Fahrt auf

Nachrichtenarchiv - 07.12.2020 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat die bayerische Corona-Strategie befürwortet. Regierungssprecher Seibert nannte es gut und richtig, dass der Freistaat die Auflagen verschärft hat. Generell sieht Seibert nun die Länder am Zug, über weitere Infektionsschutzmaßnahmen nachzudenken. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hingegen schließt eine bundesweit einheitliche Verschärfung nicht aus. NRW-Gesundheitsminister Laumann sagte, ein noch restriktiveres Vorgehen sei notwendig, um die Zahl der Neuinfektionen überall deutlich zu reduzieren - zumindest dann, wenn sich die Gesamtlage nicht bessere. In dem Zusammenhang nimmt auch die Debatte über eine zusätzliche zeitnahe Bund-Länder-Konferenz weiter Fahrt auf. Der saarländische Regierungschef Hans machte sich im SPIEGEL dafür stark, dass die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin am besten in der kommenden Woche zusammenkommen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.12.2020 13:45 Uhr